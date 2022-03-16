Канберра, , 12:03 — REGNUM 16 марта премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции перед журналистами в Перте, заявил, что его беспокоит «леденящее молчание» Китая вокруг России и Украины. Он также призвал Пекин воздержаться от любой поддержки России, передает новостной портал News.com.au.

Скотт Моррисон Clrdms

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Моррисон дал понять, что Австралия внимательно следит за политикой Китая в отношении России после начала специальной операции на территории Украины.

«Я думаю, что для Китая очень важно быть очень прозрачным в своих отношениях с Россией», — сказал он журналистам в Перте.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

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