Псков, 17 марта 2022, 09:23 — REGNUM Основные проблемные вопросы в Псковской области после введения Западом масштабных антироссийских санкций зафиксированы в сфере промышленности. Об этом сообщил 17 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания оперштаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона.

Михаил Ведерников
Михаил Ведерников
Kremlin.ru

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«Прежде всего, речь о компании «Йура Корпорейшн», которая приостановила свою работу до 27 марта по причине сбоя поставок», — сообщил губернатор.

Южнокорейский производитель автозапчастей «Йура корпорейшн» занимается поставкой комплектующих для автомобильного завода Hyundai в Санкт-Петербурге.

«Речь идёт о более чем тысяче рабочих мест, поэтому приложим все усилия для решения этой проблемы. В частности, готовы проработать вопрос организации поставок с Минпромторгом — с министерством у нас очень тесные рабочие отношения, уверен, вместе сможем найти выход из этой ситуации», — заявил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что власти региона внимательно изучают все федеральные нововведения по защите российской экономики, которые в ближайшее время вступят в силу.

«В основном, они касаются поддержки предприятий и финансирования общественных работ для незанятых — готовимся к любому развитию событий», — резюмировал губернатор Псковщины.