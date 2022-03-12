Москва, , 13:19 — REGNUM Санкционные списки в отношении США, подготовленные Россией, уже составлены и в скором времени из опубликуют. Об этом 12 марта сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Сергей Рябков Mid.ru

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«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», — сказал он.

Также Рябков рассказал, что Россия и США в настоящее время не проводят переговоров или консультаций по ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что запреты Запада на полеты авиации России незаконны.