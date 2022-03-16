Москва, , 17:25 — REGNUM Россия сможет заменить ушедшие с её рынка иностранные компании на отечественные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта сообщил экономист Василий Колташов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Самым серьёзным ответом со стороны России является импортозамещение в промышленности. Сейчас мы находимся в ситуации стресса. Но постепенно место западных компаний на рынке будет замещено», — сказал Колташов.

По мнению эксперта, Россия сможет обеспечить потребности населения не только товарами широкого потребления, но и высокотехнологичной продукцией вроде автомобилей и самолетов.

«Здесь нам поможет сотрудничество с Китаем», — отметил экономист.

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