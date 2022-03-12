Вашингтон, , 09:15 — REGNUM После введения правительство Великобритании санкций против российского предпринимателя Романа Абрамовича, вклады последнего в американских частных инвестиционных фондах оказались заблокированными. Об этом 11 марта сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Роман Абрамович Marina Lystseva

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По информации издания, Абрамович с конца февраля делал попытки продажи на вторичном рынке своих долей в нескольких американских инвестиционных фондах и после того, как Лондон ввел санкции против российского бизнесмена, этим хедж-фондам поступило указание заморозить его вклады.

Также газета приводит текст уведомления, полученного одной из якобы финансируемых российским бизнесменом фирм от компании SS&C Globe Op, которая осуществляет администрирование инвестиционных фондов. В нем указывается, что «на данный момент счета, связанные с Романом Абрамовичем, заблокированы» и также запрещено их использование для проведения транзакций.

По словам источников, такое же уведомление было получено рядом других хедж-фондов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блокировку корпоративных кредитных карт лондонского футбольного клуба «Челси» начали банки Великобритании из-за санкций, введенных властями этой страны в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича.