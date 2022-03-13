Москва, , 11:12 — REGNUM Свои инвестиционные планы и модели развития сохраняет российская технологическая компания Yadro, которая также готова к новым вызовам. Об этом 13 марта рассказал генеральный директор компании Алексей Шелобков.

Процессор

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«Мы сохраняем наши инвестиционные планы и модели развития», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, гендиректор Yadro отметил, что в сложившейся ситуации необходимо сохранить кадры, принять все возможные меры по развитию и поддержке существующих команд, и также по привлечению высококвалифицированных специалистов.

При этом Шелобков уточнил, что вышесказанное будет способствовать снижению влиянию всех произошедших и вероятных событий, а также позволит компании продолжать быть самым привлекательным выбором для отечественных инженеров.

«Мы уверены, что справимся с текущими отраслевыми вызовами. Для этого необходимо независимо и быстро создавать и адаптировать свои продукты к требованиям рынка от разработки компонентов, архитектуры и дизайна вычислительной техники до ее производства, продажи и сервисного обслуживания — что мы и делаем», — добавил он.

Отметим, Yadro — российская технологическая компания, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, разработки микропроцессоров.