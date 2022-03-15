Петропавловск-Камчатский, , 11:12 — REGNUM Турфирмы Камчатки, которые на своих маршрутах используют спутниковую связь Globalstar, пытаются найти ей замену, так как компания заявила о прекращении работы в России.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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«Камчатским турфирмам были доступны три спутниковых оператора. Первый — Globalstar, который перестал работать в России. Второй — Iridium. Поставки его телефонов в Россию прекращены, но связь работает и сим-карты продаются. Третий оператор — Thuraya. Он хорошо работает на экваторе, но на Камчатке связь не стабильна, ей в регионе почти не пользуются», — рассказал ИА «Кам 24» председатель Ассоциации камчатского туризма Георгий Емелин.

Полностью отказаться от услуг спутниковой связи турфирмы Камчатки не могут, так как большинство маршрутов отдаленные и многодневные.

Ассоциация камчатского туризма планирует обратиться за помощью к правительству края.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет мер в связи с санкциями в отношении России начал работать в Еврейской автономии. Ещё часть поддерживающих экономику региона действий требует одобрения на федеральном уровне, сообщил сенатору Юрию Валяеву губернатор автономии Ростислав Гольдштейн.