Москва, , 15:30 — REGNUM К подключению новых зарубежных стран готова в технологическом плане российская платежная система «Мир», однако в настоящее время она сосредоточится тех рынках, на которых она уже есть. Об этом 17 марта рассказала директор по развитию цифровых и технологических сервисов платежной системы Мария Точилова в интервью «Вестнику АТОР».

Карта «Мир» Card.mironline.ru

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Уточняется, что Точилова в ответ на вопрос о том, каковы планы развития инфраструктуры по приему платежных карт «Мир» в Египте, Тунисе, на Кубе и в других странах, где готовы принять туристов из России, отметила, что в настоящее время компания намерена расширять сервис на рынках в странах, в которых он уже присутствует.

«Технологически мы готовы к подключению всех стран, которые сами проявят инициативу и захотят предоставлять сервис по обслуживанию карт «Мир», — сказала она.

При этом указывается, что представитель платежной системы затруднилась ответить затруднилась ответить на вопрос о том, в течение какого именно времени и с какими странами может вести сотрудничество система «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после того, как магазины в Нижегородской области ввели ограничения на количество продаваемых в одни руки товаров первой необходимости, в регионе пошёл на убыль сахарный ажиотаж.