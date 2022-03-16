Москва, , 10:54 — REGNUM Европа проводит недружественную политику в отношении России после подсказки извне, а это может привести к разрушительным последствиям. Такое мнение выразил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что конфронтация — однозначно не выбор России.

«Недружественные действия, явно подсказанные извне, неизбежно ведут к дальнейшему усилению конфронтации, чреваты разрушительными последствиями для наших двусторонних отношений, отравляют и без того нездоровую геополитическую атмосферу в Европе», — сказал Пилипсон в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломат также заявил, что в дальнейшем, когда Россия успешно завершит военную спецоперацию на Украине, Европе придётся расплачиваться за пострадавшие отношения с Москвой.

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