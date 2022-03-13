Москва, , 16:29 — REGNUM Законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ в сфере государственного регулирования цен разработали депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Андреем Исаевым и Максимом Топилиным, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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В период действия санкций правительство РФ получит право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые и иные товары. Речь идет о продуктах питания, детском питании, детских товарах, бензине и дизельном топливе.

Под регулирование также подпадают строительные материалы, металл и металлопродукция, минеральные удобрения, запасные части и сельскохозяйственная техника, бытовая химия, зоотовары, прежде всего, корма и так далее.

Кроме того, правительство сможет определять предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на эти товары, уточнил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Инициатива направлена в правительство РФ для получения официального отзыва.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил ограничить торговые наценки 25%.

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