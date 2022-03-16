Тюмень, , 14:29 — REGNUM В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6%. Год назад это значение было больше — 2,3%. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

В труде © ИА REGNUM

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«Мы проводим анализ возможного влияния вводимых санкций на рынок труда», — отметил тюменский губернатор.

Массовых сокращений персонала работодателями региона не заявлено. В областном банке вакансий более 24,5 тыс. предложений. И на одного безработного приходится четыре вакансии. Наиболее востребованы работники строительной отрасли, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, торговли и сферы услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменки, как соискательницы работы, стрессоустойчивее мужчин. К такому выводу пришли специалисты службы исследований агентства по поиску работы hh.ru, изучив 79 тысяч резюме жителей региона.

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