Москва, , 13:10 — REGNUM В настоящее время в России наблюдается стабильная ситуация на рынке лекарств, все производители продолжают работать. Об этом 17 марта рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

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«Ситуация на рынке лекарств на сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке. Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года», — сказал он.

Также глава Минздрава рассказал, что в период с 22 февраля по 16 марта текущего года в гражданский оборот ввели свыше 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов и это на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Кроме того, Мурашко отметил, что ввод в гражданский оборот основного сырья для производства лекарств — фармацевтических субстанций — за указанный период увеличился более чем на 70% в сравнении с минувшим годом, составив 18,2 тыс. тонн.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в правительстве России сообщили, что выплата купона по евробондам в размере $117 млн проведена в валюте.