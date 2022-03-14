Казань, , 15:32 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов 14 марта посетил один из крупнейших распределительных центров и оценил наличие товаров первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Нурлатский Сахар. Татарстан

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На складах центра представлено 6 тыс. наименований продукции. В последнее время в республике отмечается высокий спрос на сахар, муку и гречку. Бесперебойную поставку данных товаров осуществляет Заинский сахарный завод. В магазинах при выгрузке товара в условиях возникшего ажиотажа его быстро раскупают. Поставщики при этом поставляют все в срок, а розничные объекты торговли не видят никаких рисков по наличию продукции, заверили главу Татарии в распределительном центре.

Рустам Минниханов лично убедился в запах товаров, в том числе соли, сахара и гречки. Порядка 32% продукции на складе занимают местные производители. На товары российского производства приходится 60% товаров, 40% — импортные марки, производимые в России.

«Много вопросов поступает по наличию сахара. Заехал сегодня в один из крупнейших распределительных центров, откуда продукты развозят в магазины. Товар на складе есть! Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают. Поставщик — наш Заинский сахарный завод будет и дальше бесперебойно поставлять продукцию. Ситуация ажиотажа спадет, это временное затруднение!» — написал глава республики в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии созданы две правительственные комиссии. Одна из них мониторит ситуацию с продовольственными товарами, другая — по непродовольственным товарам.

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