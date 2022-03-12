Москва, , 13:31 — REGNUM Нынешний кризис в отношениях России и США не имеет аналогов, с этим придется долго иметь дело. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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«Настроения в конгрессе применительно к России, той роли, которую мы играем, тех подходов и принципов, которые отстаиваем, не изменится. Это понятно. Нам надо … пробовать искать путь вперед. Но для этого сейчас, в нынешней ситуации абсолютно никаких оснований нет. Нынешний кризис не имеет аналогов — по своей глубине и комплексности. С этим придется иметь дело еще продолжительное время», — отметил он в эфире Первого канала.

Он также добавил, что скоро Москва обнародует список персональных санкций против политиков Запада.

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