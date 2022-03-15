Скопье, , 22:15 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски поблагодарил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля за активное участие в подготовке определения даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии Sdsm.org.mk

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Как сообщает македонское албаноязычное СМИ Telegrafi Maqedoni, политик также заявил, что Северная Македония и Болгария ввели новый принцип двустороннего сотрудничества после начала украинского конфликта. Ковачевски подчеркнул, что обе страны присоединились к санкциям против России и стремятся к евроинтеграции региона Западные Балканы.

Димитар Ковачевски «Скорая интеграция Северной Македонии и региона обеспечит стабильность, а также развитие Европы. Я и мой коллега, премьер-министр Болгарии, ввели новый принцип сотрудничества. Мы наводим мосты дружбы, открываем новые возможности сотрудничества и создаем связи между странами. Это необходимый путь разрешения противоречий».

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