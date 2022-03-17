Южно-Сахалинск, , 06:43 — REGNUM На Сахалине в рамках работы по импортозамещению нарастят производство и расширят ассортимент безалкогольных напитков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Банки с напитками

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Местное производство планирует начать выпуск новых энергетических и витаминизированных напитков, безалкогольного пива, натурального чая и морсов. А производство кваса увеличат в два раза.

«Важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли беспрепятственно и по доступной цене приобретать привычные для себя продукты. Если цены на импортные товары всегда будут колебаться вслед за курсом валют, то товары отечественного, а тем более сделанные из собственного сырья, не зависят от мировой конъюнктуры. Поэтому продолжаем расширение собственного производства и оказывать поддержку нашим производителям», — сказал губернатор области Валерий Лимаренко.

Всё необходимое оборудование уже прибыло на Сахалин и ведётся его монтаж.

Как сообщало ИА REGNUM, жители столицы Якутии возмущены ростом цен на товары, которые производит городской молокозавод. Так, стоимость 0,5 литра кефира «Молочный дождик» увеличилась на 10 рублей до 54 рублей, написало EXO-YKT.