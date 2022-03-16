Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции против отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни. В санкционные списки также попал ряд должностных лиц СК, прокуратуры и Госавтоинспекции по республике, пишет «Чечня Сегодня».

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, в заявлении на сайте ведомства названы фамилии тех, кто, по мнению чиновников из США, нарушил права человека. Это прокурор города Аргуна Джабраил Ахматов, начальник отделения ГИБДД МВД России по Курчалоевскому району Хусейн Хутаев и следователь Курчалоевского РОВД Нурид Саламов.

Эти граждане Чечни, как считают в США, «были связаны с грубыми нарушениями прав человека в отношении российского правозащитника Оюба Титиева». Включение их в санкционный список означает, что теперь их активы, имеющиеся на территории США, заморожены, ведение бизнеса под запретом, а на въезд в страну наложен запрет.

Стоит отметить, что, согласно законам Российской Федерации, должностные лица СКР, прокуратуры и МВД и без того не имели право вести бизнес где бы то ни было, а тем более за границей.

Напомним, Оюб Титиев являлся руководителем отделения правозащитного центра «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) в Чечне. Его задержали с наркотиками и в марте 2019 года приговорили к лишению свободы на четыре года в колонии-поселении.

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