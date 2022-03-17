Уфа, , 11:23 — REGNUM Сахар больше всего подорожал за неделю в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Башстата.

Супермаркет Александр Мотин

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Специалисты опубликовали уровень средних цен в республике на некоторые товары по состоянию на 11 марта 2022 года.

Сообщается, что средняя цена на сахар поднялась за неделю в регионе на 20,4% и составила 71,19 рублей за один килограмм. На 10,3% подорожали помидоры свежие, теперь их можно купить за 217,02 рублей за килограмм. Цена на бананы поднялась на 8,6% — 102,21 руб.

А вот огурцы свежие стали доступнее на 7,3%, их средняя цена составила 168,44 рублей за один килограмм. Незначительно снизилась цена на сосиски и сардельки до 370,1 рублей (минус 1,1%)