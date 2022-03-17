Москва, , 11:59 — REGNUM В России не возникнет дефицита сахара, что подтвердил уже опыт 2020 года. Об этом 17 марта заявил замминистра Минпромторга Виктор Евтухов на брифинге.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас. Я думаю, в ближайшие дни спрос на этот продукт сократится, мы уже видим сокращение спроса», — заявил Евтухов.

По его словам, делать вложения в сахар смысла не имеет не только ближайшие месяцы, но, возможно, и годы.

«Невозможно будет его перепродать и невозможно его будет вернуть в сеть, потому что продукты питания не принимаются обратно. Я думаю, что необходимо успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы спокойно существовать и вести нормальный образ жизни», — указал он.