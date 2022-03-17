Москва, , 09:08 — REGNUM Гипотетические заявления о возможности исключения России из «Большой двадцатки» (G20) бессмысленно и нецелесообразно комментировать. Об этом 17 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно — их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они», — сказала она.

При этом до того министр иностранных дел Збигнев Рау заявил, что республика готова заменить Россию в G20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что круглосуточным атакам хакеров подвергается в настоящее время сайт министерства иностранных дел России.