Москва, , 18:28 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) сохранила свой прогноз по росту добычи нефти и конденсата в России в 2022 году. Об этом говорится в опубликованном 15 марта докладе организации.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ожидается, что в 2022 году объём добычи жидких углеводородов в России вырастет на 0,96 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и составит в среднем 11,76 млн баррелей в сутки», — говорится в материале.

При этом в ОПЕК отмечают, что из-за геополитических событий прогноз подвержен высокой неопределённости и ещё может быть пересмотрен.