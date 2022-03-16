Москва, , 13:18 — REGNUM Мир стоит на пороге серьезнейшего глобального противостояния, уверен член Высшего совета всероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук Максим Бардин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 16 марта, комментируя слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что в настоящее время решается судьба России.

Глобус Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В ближайшем будущем ожидается крупнейшее переформатирование военных, финансовых, производственных и информационных потоков. Страны будут создавать новые политические и экономические союзы. Изменится конфигурация моделей обеспечения международной безопасности. Рухнет идеологическая гегемония США и мир перестанет быть монополярным. Появятся новые геополитические центры силы, которые будут реализовывать собственные интересы. Противостояние, конца и края которому не видно, будет происходить по всем главным фронтам, образованным в ходе эволюции постиндустриального общества. Наступает главный вековой рубеж», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в это время все интеллектуальные и социальные силы будут брошены на то, чтобы занять «место под солнцем», потом будет поздно.

«Конкуренция серьезная и история не предоставит возможности начать игру заново. В этой ситуации Россия должна ответить на главный вопрос — что она будет делать в новом биполярном мире и на какие психологические ценности сможет опираться. Важно понять, с какими государствами наша страна может заключать стратегические союзы, и на что они будут направлены. Кроме того, России необходимо будет выстроить новые модели взаимовыгодных отношений с европейскими странами. Сложно будет занять определяющее место в мире, миновав в этом движении Европейский континент», — добавил Бардин.