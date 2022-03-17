Пекин, , 12:01 — REGNUM Направленные против России санкции США дестабилизируют мировой рынок, Китай выступает против таких ограничений. Об этом официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил 17 марта на брифинге.

Пекин (сс) JustineLuckycat

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Представителя минкоммерции спросили, как будет действовать Пекин в ситуации, когда США усиливают давление на Россию из-за украинского кризиса, а риск американских рестрикций для китайских компаний растёт. Гао Фэн подчеркнул, что Китай обязательно примет необходимые меры для защиты прав и интересов своих компаний, занимающихся торговлей.

«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <…> Они дестабилизируют глобальный рынок», — также заявил он.

По словам Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в области безопасности, но могут крайне негативно сказаться на потребителях. Это означает дополнительные трудности для мировой экономики, в которой и без того наблюдается спад.

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