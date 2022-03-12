Москва, , 11:41 — REGNUM Перед РФ открывается окно возможностей по обретению экономического суверенитета. Об этом 12 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Цифровая экономика Bitballoon.com

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«В долгосрочной перспективе перед Россией открывается окно возможностей по обретению экономического суверенитета. Это окно возможностей наконец-то заняться развитием собственного производства. И конечно, следствием станет цифровой суверенитет», — заявил эксперт.

По мнению политолога, главное в этом вопросе — «как мы с этим справимся».

«Но мы должны — выхода нет. Однако в краткосрочной перспективе может быть больно, потому что некоторые производства придётся запустить с нуля. Но игра стоит свеч. Нам всем стало ясно, что «блага жизни» могут испариться по чужой злой воле одномоментно», — подытожил Трухачёв.

Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины. После ее начала страны Запад объявили о введении против России санкций.