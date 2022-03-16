Екатеринбург, , 18:40 — REGNUM В Уральском федеральном округе руководители предприятий отнеслись к санкциям спокойно, паники точно никакой нет. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину на совещании уральский полпред Владимир Якушев.

Владимир Якушев

Kremlin.ru

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Он отметил, что главными актуальными вопросами являются поставка необходимых комплектующих для повседневной работы и логистические цепочки. Эти вопросы нужно решать в первоочередном порядке.

«В этом плане организована полноценная работа с субъектами Российской Федерации, с полпредством, с площадками, которые созданы на федеральном уровне», — сказал Якушев.

Полпред добавил, что на большинство вопросов, которые возникали в первые дни после введения против России новых санкций, уже найдены ответы. Также предприниматели ищут новых контрагентов, и в основном у них это получается.