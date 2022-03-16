Москва, , 17:58 — REGNUM Попытки «коллективного Запада» расколоть Россию обречены на провал. Попытки разрушить Россию только сплотят народ и укрепят страну, заявил 16 марта президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владимир Путин «Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели».

Президент отметил, что народ России в состоянии отличить настоящих патриотов от предателей, общество просто исторгнет их из себя, «как случайно залетевшую в рот мушку».

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Глава государства добавил, что такое самоочищение общества «только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы».

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