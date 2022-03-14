Санкт-Петербург, , 19:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге имеется потенциал для проведения политики импортозамещения в фармацевтической отрасли. Об этом 14 марта заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«У Петербурга хороший потенциал для создания отечественных лекарств и медицинских изделий. На прошлой неделе его оценил госсекретарь союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев», — сообщил Беглов.

Губернатор отметил, что фармацевтический кластер Петербурга серьёзно укрепился за последние годы. Он выпускает 427 международных непатентованных наименований и 198 тех лекарств, которые относятся к жизненно необходимым препаратам.

Отметим, петербургские учёные подготовили платформу для производства широкого спектра вакцин. Город будет ускорять импортозамещение на базе петербургских НИИ, предприятий и медицинских вузов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге поддержат иностранные компании, которые останутся в городе