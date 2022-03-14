Магадан, , 04:58 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов, как и все его дальневосточные коллеги, отказался от использования Facebook и Instagram.⁣⁣⠀

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В связи с решением компании Meta поддерживать сообщения, которые призывают к насилию по отношению к нашим гражданам, нашим военным и нашей стране, считаю для себя невозможным продолжать использовать площадки Facebook и Instagram.⁣⁣⠀

С большим уважением отношусь к многотысячной аудитории своих аккаунтов, поэтому предлагаю перенести личное общение в Одноклассники и ВКонтакте. Для получения оперативных новостей подписывайтесь на Telegram-канал», — написал в Instagram Сергей Носов.⁣⁣⠀

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин отказался от использования Instagram.