Берн, , 14:12 — REGNUM Власти Швейцарии, которая включена правительством РФ в список недружественных стран, расширили антироссийские санкции в связи со спецоперацией российских Вооруженных сил по денацификации Украины, включив в санкционный список свыше 200 «новых лиц и организаций» из России. Об этом 16 марта сообщается на сайте швейцарского правительства — Федерального совета.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что швейцарский министр экономики Ги Пармелен 16 марта «добавил более 200 новых лиц и организаций в санкционный список Швейцарии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что давление Соединенных Штатов на другие страны в эти дни беспрецедентно.