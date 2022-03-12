Москва, , 16:00 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов рад включению в санкционные списки, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Сообщают, что США объявили о введении санкций в отношении меня. Наконец-то, а то я уже начал беспокоиться», — отметил Зюганов.

В целом, коммунист рассматривает «их запреты как своего рода награду, как высокую оценку антинатовской, антифашистской деятельности».

Власти США ввели санкции в отношении одиннадцати парламентариев — авторов проекта постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР.

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