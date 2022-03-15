Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Для того, чтобы в России успешнее шёл процесс импортозамещения в некоторых отраслях, наука нуждается в госзаказах. Об этом 15 марта сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных Вадим Хлесткин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На сегодняшний день многие специалисты отмечают, что в России нет своих ветеринарных и медицинских препаратов. Хлесткин акцентировал внимание на том, что на их разработку не поступают государственные заказы.

«Где заказ? Почему наши институты не чувствуют, не получают тот самый заказ на разработку этих препаратов? Ведь понятно, что какое-то конкретное хозяйство не может нам заказать научную разработку хорошего уровня, просто потому что у него не хватит на это денег», — заявил эксперт.

Сами научные институты не могут стать инициаторами, так этим занимаются профильные ассоциации, которые ведут мониторинг и владеют необходимыми инструментами продвижения.

Вместе с тем от импорта зависит и российская селекционная наука. Она нуждается во многих компонентах: от чипов для генотипирования до различных реагентов. И минимальная зависимость этой отрасли науки состоит в изменении курса валют, а максимальная — в логистике, вопрос с которой в последнее время стоит очень остро.

Вместе с тем политика импортозамещения развивается в селекции на уровне Петербурга и Ленинградской области. Для местных фермеров выводятся различные вид птиц и животных.

«Есть у нас, чем порадовать фермеров. Это традиционно наши породы, выведенные в нашем институте, это и пушкинская курочка, и ленинградская золотисто-серая, царскосельская порода, но это всё не вносит, так скажем, большой вклад в большую экономику», — отметил Вадим Хлесткин.

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