Рига, , 12:19 — REGNUM Хотя большинство латвийских спортсменов и тренеров прекратили работу в России после начала военной операции на Украине, не все спешат вернуться домой. Об этом сообщило латвийское издание rus.lsm.lv.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По его данным, свою работу в России продолжили латвийские хоккейные специалисты Сергей Наумов, Леонид Тамбиев, Григорий Пантелеев и Алдис Аболиньш. При этом тренер вратарей Сергей Наумов продолжает работать в клубе российской армии ЦСКА.

Пока хоккейная федерация Латвии не торопится с категоричным решением — сможет ли Наумов и другие оставшиеся в России специалисты работать и в сборной Латвии, тем более, что законодательства страны юридически Наумов не нарушал.

Однако Министерство образования и науки Латвии весьма категорично в этой ситуации и уже инициировало срочные изменения в законодательстве.

«Спортсменам и спортивным работникам будет законодательно запрещено участвовать в соревнованиях на территории Российской Федерации или Республики Беларусь», — пояснил поправки директор департамента спорта министерства Эдгар Северс.

Спортсмены и тренеры, не соблюдающие этот закон, не смогут представлять сборную Латвии и получать средства из госбюджета и бюджета самоуправлений, говорится в законопроекте.

Запрет вступит в силу с момента его принятия, обсуждение его в паралменте продолжается, поэтому, уточнило издание, профессионалы хоккея, оставшиеся в России и Белоруссии, как минимум в ближайшие пару недель могут не переживать по поводу запретительной перспективы.