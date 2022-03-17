Кызыл, , 09:30 — REGNUM Сотрудники минэкономразвития Тувы ведут ежедневный мониторинг цен на продукты питания по всей республике. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за зампредами и министрами закреплены отдельные районы.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По предварительным данным, ситуация на потребительском рынке республики относительно спокойная.

«Умеренный рост цен наблюдался на сахар (10,5%), овощи, фрукты и молочные продукты. На рынке лекарственных препаратов незначительно (1,2%) подорожали лекарства стоимостью до 50 рублей», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона договорились с тремя оптовыми компаниями ограничить наценки на ряд основных потребительских товаров. В настоящее время стороны обсуждают ставку сдерживания.

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