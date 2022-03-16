Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении проект закона о налоговом вычете для высокотехнологичных производств в рамках политики импортозамещения. Голосование по этому законопроекту прошло на заседании парламента 16 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Представитель правительства Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко обнародовал проект закона о налоговом вычете для предприятий, представ перед парламентариями с буквой Z из георгиевской ленты на пиджаке. Инициатором закона стал губернатор Петербурга Александр Беглов. Законопроект станет одной из мер в рамках социально-экономического развития Петербурга до 2035 года. Он предполагает переориентацию экономики на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

В условиях западных санкций проект станет одним из первых шагов по поддержке производства и бизнеса Петербурга. Он затронет именно высокотехнологичные предприятия, работа которых направлена на импортозамещение. Закон о налоговом вычете позволит предприятиям компенсировать часть расходов, местами до 90%.

Сухенко отметил, что закон, в случае принятия, будет действовать с 2023 по 2027 год. Поэтому, для того, чтобы он был успешно реализован, надо готовиться уже сегодня. Помимо поддержки местного производства, этот законопроект позволит увеличить рабочие места на предприятиях.

Законопроект принят за основу, за него проголосовали все 49 депутатов. Однако Сухенко заявил, что требуются поправки, срок внесения которых ограничился пятницей, 18 марта, до 17:00.

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