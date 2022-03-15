Москва, , 15:45 — REGNUM Законопроект, увеличивающий максимальный размер микрозайма у микрофинансовых организаций для бизнеса, внесли в Госдуму депутаты во главе с Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сейчас микрофинансовым организациям запрещено выдавать заемщику — юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (ИП) микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика — юридического лица или индивидуального предпринимателя перед этой микрофинансовой организацией по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит 5 млн рублей.

Этот показатель парламентарий предлагают увеличить до 7 млн рублей.

Они объясняют это формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП на микрозаймы микрофинансовых организаций, созданных в рамках государственной программы поддержки МСП.

Необходимость повышения максимального размера микрозайма для субъектов МСП продиктована также ростом инфляции за последние годы.

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