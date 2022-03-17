Кемерово, 17 марта 2022, 12:03 — REGNUM В Кемеровской области ситуация с топливообеспечением стабильная. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.
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Старосвет пояснил, что запасы топлива по всем видам имеются в достаточном объёме, в том числе с учётом тех объёмов, которые находятся в пути.
Ранее ИА REGNUM сообщил, что по словам минпромторга региона, в Кузбассе сформирован запас продовольствия.
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