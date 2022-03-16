Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Введение новых персональных санкций против России со стороны США продолжает ставить отношения между странами в тупик, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик», — заявили в дипмиссии.

Дипломаты добавили, что введение персональных санкций создает препятствия для работы каналов связи между странами. При этом в дипломатическом представительстве указали, что американские санкции против России не останутся без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия ввела ответные персональные санкции против президента США Джо Байдена и членов его администрации. В санкционный список попали глава Госдепа США, шеф Пентагона, пресс-секретарь Белого дома, советник американского президента по нацбезопасности и другие.