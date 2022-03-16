Страсбург, Франция, , 21:42 — REGNUM Решение приостановить рассмотрение любых жалоб, поданных в отношении России, принял Европейский суд по правам человека, говорится в опубликованном 16 марта ЕСПЧ заявлении.

Судейская мантия

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Решение принято в связи с тем, что Россия вышла из Совета Европы. Так что «суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против России».

Напомним, накануне, 15 марта, Россия объявила о своём официальном выходе из Совета Европы, где проводится агрессивная и неконструктивная антироссийская политика.

После этого СЕ провёл голосование и исключил Россию из своего состава, хотя Москва и так сама вышла из этой структуры.

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