Новосибирск, , 09:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Новосибирской области взяло на особый контроль обеспечение больниц медикаментами, расходными материалами и питанием. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Запас медикаментов Rostov-gorod.ru

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«Если наблюдаете сбой с поставками продукции иностранных компаний, сразу переходите на отечественного производителя, — сказал Хальзов во время встречи с руководителями подведомственных медучреждений. — Необходимо обеспечить запас, как медикаментов, так и продуктов».

По официальным данным, во всех стационарах Новосибирской области достаточно медикаментов для работы в обычном режиме в течение не менее трёх месяцев. В ряде больниц запас составляет полгода и больше.