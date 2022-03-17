Москва, , 16:16 — REGNUM В Госдуме готовы на уровне федерального закона ввести ограничения для ретейла по срокам оплаты товаров сельхозпроизводителям, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Хлеб Анна Алябьева © ИА REGNUM

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«Если есть необходимость, мы можем внести это в федеральный закон, но я думаю, что вы здесь пойдете нам навстречу и всё-таки ещё раз в одностороннем порядке пересмотрите все соглашения именно по снижению сроков оплаты — по крайней мере за те продукты, которые с коротким сроком хранения», — сказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежде Школкина («Единая Россия») в ходе совещания по продовольственной безопасности, обращаясь к представителям торговых сетей.

Она обратила внимание на то, что «есть некая монополия розничных торговых сетей, когда, вы к сожалению, не оплачивайте в сроки и задерживаете оплату за продукты даже с коротким сроком (хранения), например, хлеб».

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