13 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова глава Еврокомиссии о том, что Евросоюз готовит против России очередной пакет санкций.

Елизавета Коробова, , 10:54 — REGNUM Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европейский союз намерен ввести против России очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Понятно, но вы огласите точное количество пакетов сразу, пожалуйста. Чтобы выбрать пакет, куда мы положим все эти пакеты», — просит Vitaly G.

Многие пользователи находятся в недоумении о того, что Европа, словно обезумевшая, не прекращает попытки обрушить свою экономику путём введения против России очередных самоубийственных санкций.

«Да сколько же можно? Давайте уже все свои долбаные пакеты санкций! Покончите с этим раз и навсегда, и отвалите! Сколько ваше нытьё ещё терпеть придётся, в конце-то концов?!» — возмущается Константин Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что очередные санкции против России не вызывают ни шока, ни трепета в российском обществе, а возникает скорее раздражение.

«Боже! Когда же они угомонятся? Ну что за люди? И так они уже взвыли от цен. Что же, снова положим в пакет с пакетами», — пишет Юля М.

«Туалетная бумага ей в помощь. Мы, россияне, уже устали от вас и вашей желчи. Хотя я уже просто не обращаю внимания на все эти санкции», — написал Женя П.

Часть людей полагает, что руководство европейских государств намеренно пытается погубить свои страны в угоду США, потому что антироссийские санкции уже никоим образом не влияют на Россию.

«Даже немного любопытно. Они вообще понимают, что европейские потуги и завывания никакого влияния на спецоперацию не могут оказать в принципе? Если Владимир Владимирович сказал, что цели будут выполнены, значит, так и будет», — уверен Артём Л.

«Санкции по ним же и ударяют. Клоуны, нам ничего не стало и не станет. Живу как и раньше жила», — отмечает Екатерина К.

Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907

Ряд пользователей указывает на то, что очередные антироссийские санкции станут причиной очередного рекорда цен на газ в Европе.

«Ну всё! Даешь газ в Европе по пять тысяч баксов!» — написал Павел В.

«Да плевать им на своих людей. Ненависть к России появилась у таких как она не сейчас. Появилась просто возможность реализовать свои фашистские планы, вот они и не стали упускать этого шанса», — поделилась своим мнением Тамара М.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия освобождается от влияния Запада и вскоре это аукнется Европейскому союзу, который пляшет под дудку США.

«Пора газовый вентиль закрывать», — считает Илья Л.

«Без зерна и газа пищать будете скоро в своей Европе!» — предупреждает Nadya K.

«Я так понял, что день независимости России от Запада будем отныне отмечать 24 февраля», — пишет Николай Л.

Напомним, 11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила по итогам неформального европейского саммита во Франции о том, что Европейский союз намерен ввести против России очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине. По её словам, эти ограничения позволят «ещё больше изолировать Россию от мировой экономики и заставить её заплатить еще большую цену за операцию против Украины».