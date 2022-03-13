Елизавета Коробова, 13 марта 2022, 10:54 — REGNUM Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европейский союз намерен ввести против России очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар
Доллар
Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Понятно, но вы огласите точное количество пакетов сразу, пожалуйста. Чтобы выбрать пакет, куда мы положим все эти пакеты», — просит Vitaly G.

Многие пользователи находятся в недоумении о того, что Европа, словно обезумевшая, не прекращает попытки обрушить свою экономику путём введения против России очередных самоубийственных санкций.

«Да сколько же можно? Давайте уже все свои долбаные пакеты санкций! Покончите с этим раз и навсегда, и отвалите! Сколько ваше нытьё ещё терпеть придётся, в конце-то концов?!» — возмущается Константин Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что очередные санкции против России не вызывают ни шока, ни трепета в российском обществе, а возникает скорее раздражение.

«Боже! Когда же они угомонятся? Ну что за люди? И так они уже взвыли от цен. Что же, снова положим в пакет с пакетами», — пишет Юля М.

«Туалетная бумага ей в помощь. Мы, россияне, уже устали от вас и вашей желчи. Хотя я уже просто не обращаю внимания на все эти санкции», — написал Женя П.

Часть людей полагает, что руководство европейских государств намеренно пытается погубить свои страны в угоду США, потому что антироссийские санкции уже никоим образом не влияют на Россию.

«Даже немного любопытно. Они вообще понимают, что европейские потуги и завывания никакого влияния на спецоперацию не могут оказать в принципе? Если Владимир Владимирович сказал, что цели будут выполнены, значит, так и будет», — уверен Артём Л.

«Санкции по ним же и ударяют. Клоуны, нам ничего не стало и не станет. Живу как и раньше жила», — отмечает Екатерина К.

Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907
Жорж Руо. Безумный клоун (фрагмент). 1907

Ряд пользователей указывает на то, что очередные антироссийские санкции станут причиной очередного рекорда цен на газ в Европе.

«Ну всё! Даешь газ в Европе по пять тысяч баксов!» — написал Павел В.

«Да плевать им на своих людей. Ненависть к России появилась у таких как она не сейчас. Появилась просто возможность реализовать свои фашистские планы, вот они и не стали упускать этого шанса», — поделилась своим мнением Тамара М.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия освобождается от влияния Запада и вскоре это аукнется Европейскому союзу, который пляшет под дудку США.

«Пора газовый вентиль закрывать», — считает Илья Л.

«Без зерна и газа пищать будете скоро в своей Европе!» — предупреждает Nadya K.

«Я так понял, что день независимости России от Запада будем отныне отмечать 24 февраля», — пишет Николай Л.

Напомним, 11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила по итогам неформального европейского саммита во Франции о том, что Европейский союз намерен ввести против России очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине. По её словам, эти ограничения позволят «ещё больше изолировать Россию от мировой экономики и заставить её заплатить еще большую цену за операцию против Украины».