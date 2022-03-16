Ново-Огарево, Московская область, , 17:21 — REGNUM Западные страны серьёзно пошатнули мировую финансовую стабильность. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

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«Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать — уверен, так и будет происходить — конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия. золота, других реальных активов. Что только усилит дефицит на этих рынках», — заявил Путин.

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