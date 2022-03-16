Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Власти Соединенных Штатов стремятся зарабатывать политическое очки за счет русофобии, заявили в посольстве России в США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Ранее телеканал Fox Business отметил, что чиновники Белого дома принялись подключать известных блогеров к пропагандистской кампании по возложению вины за топливный кризис в США на руководство России и лично президента страны Владимира Путина.

«Трезво мыслящим людям понятно, что образ внешнего врага в лице нашей страны нужен правящим кругам для оправдания собственных провалов в решении внутриамериканских проблем», — говорится в сообщении.

В российском посольстве подчеркнули, что Белый дом предпочитает закрывать глаза на то, что истинная причина кризиса заключается в необеспеченных триллионных финансовых вливаний в экономику, а также санкционные войны против «неугодных государств».

В посольстве вновь напомнили, что Россия — надежный поставщик энергоресурсов, доказавший это десятилетиями взаимовыгодного партнерства со всеми государствами мира.

Ранее стал известно, что администрация президента США Джо Байдена разъяснила популярным блогерам платформы TikTok, что в повышении цен на бензин якобы виноват российский президент Владимир Путин.

Издание The Washington Post ранее сообщило о брифинге американской администрации для популярных блогеров. Представитель Белого дома Джен Псаки 11 марта рассказала 30 блогерам из TikTok, что якобы именно действия Путина «вызвали рост цен на бензин».