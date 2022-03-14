Таллин, , 11:08 — REGNUM В случае скорейшего окончания военной операции России на Украине экономика Эстонии может показать небольшой рост по итогам 2022 года. Если же затянется, то экономику ждут глубокая стагнация и резкий рост цен.

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Об этом ведущий экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн сообщила порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Комментируя новости о том, что в цены в феврале 2022 года в стране выросли до 120% в зависимости от товара, экономист сообщила: «Иногда эти проценты слишком трагично выглядят. В целом вся наша потребительская корзина подорожала на 15%. Это, конечно, высокий показатель по сравнению с ростом наших доходов. Но это не так трагично, что мы не сможем с этим справиться».

«Ситуация сложная. Надолго ли она? В данном случае все зависит от того, как долго продлится военная операция на Украине», — добавила Вийльманн.

Пока для эстонской экономики еще остается возможность роста, но этот рост будет не такой большой, как Банк Эстонии прогнозировал еще месяц назад. Если военная операция будет продолжаться долго, если санкции еще больше ужесточаются, нельзя исключить заметное ухудшение экономических показателей, считает экономист.

Она добавила, что, если военная операция закончится скоро, сбудутся оптимистичные прогнозы. Хотя, добавила Вийльманн, лично она придерживается осторожных и консервативных прогнозов на развитие ситуации.