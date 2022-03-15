Тирана, , 23:26 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 15 марта заявил, что проходящие в Албании уже неделю подряд протесты против роста цен на нефть настолько выгодны России, что она и сама не могла бы организовать их лучше.

Эди Рама Bundesministerium für Europa

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе встречи Рамы с представителями малого бизнеса. Организаторов протестов политик охарактеризовал как «врагов демократии и свободы людей».

По словам Рамы, главная надежда президента России Владимира Путина — то, что Европа и США сдадутся раньше, чем Россия, и пойдут на уступки по украинскому вопросу.

При этом политик отметил возобновление экспорта пшеницы из Сербии в Албанию и Северную Македонию как признак эффективности Open Balkan.

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