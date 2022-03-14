Москва, , 16:31 — REGNUM Закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и отельные законодательные акты РФ», дающий возможность регистрации в России прав на находящиеся в лизинге иностранные самолёты, подписал 14 марта президент страны Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По новому закону, российские авиакомпании получают возможность сохранить парк иностранных самолётов и эксплуатировать их на внутренних линиях.

На эти самолёты российским авиакомпаниям будут выдавать сертификаты лётной годности российские сертификационные центры и испытательные лаборатории. Требования к получению этих документов будет определять Минтранс РФ.

Читайте также: В Минтрансе предложили не возвращать зарубежные самолеты, взятые в лизинг

Напомним, вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации иностранных самолётов, находящихся в лизинге у российских авиакомпаний, встал в связи с новыми западными санкциями.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о регистрации находящихся в лизинге самолётов