Москва, , 19:03 — REGNUM Въезд в Россию закрыт для канадского премьер-министра Джастина Трюдо, сообщили 15 марта в пресс-службе МИД РФ. Опубликовано заявление на эту тему.

Джастин Трюдо JustinLing

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Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Трюдо и ряд других канадских деятелей включены в список подсанкционных лиц «в ответ на лихорадочно вводимые официальной Оттавой, соревнующейся в русофобском раже с Вашингтоном, всё новые санкции».

В результате с 15 марта в список невъездных в Россию лиц включены Трюдо, глава МИД Канады Мелани Джоли и министр национальной обороны этой страны Анита Ананд. В этот же список вошло большинство депутатов палаты общин парламента страны, а также «агрессивные пробандеровские элементы».

Российское ведомство поясняет, что Москве пришлось ввести эти санкции «в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение».

«Каждый русофобский наскок, идёт ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей — в ущерб канадским же интересам, — неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор», — говорится в сообщении.

МИД России привёл полный список лиц из Канады, которым отныне закрывается въезд в Россию. В перечне 313 позиций.

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