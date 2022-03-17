Пекин, 17 марта 2022, 11:34 — REGNUM Власти Китая будут продолжать осуществлять нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией и Украиной. Об этом 17 марта заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Гао Фэн добавил, что введение санкций против России «не только не сможет решить проблемы безопасности, но и нанесет ущерб нормальной жизни людей в соответствующих странах, дестабилизирует глобальный рынок и еще больше навредит и без того замедлившейся мировой экономике».