Париж, , 17:15 — REGNUM О своём решении прекратить производство шин в России объявила 15 марта компания Michelin (Франция). Производитель шин заявил, что также прекращается экспорт продукции в Россию.

Пименов Юрий. Следы шин. 1944

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Отмечается, что компания намерена продолжить адаптировать свои решения в соответствии «с развитием политико-экономической ситуации».

Также в компании заявили, что предприятие Michelin в Давыдово (Московская область) выпускает шины для легковых автомобилей и грузовиков, затем продаваемые в основном в России. На этом заводе работают порядка семи с половиной сотен человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава СПЧ: антироссийские санкции направлены на разжигание протеста