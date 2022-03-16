Салехард, , 11:13 — REGNUM Рыбопереработчики Салехарда расширяют производственные мощности. И санкции им не помеха, сообщает «Ямал-Медиа».

Из ручного труда — лишь укладка рыбы Пресс-служба губернатора ЯНАО

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В салехардской артели «Орион» готовятся к летней путине. Чтобы расширить производство и преодолеть санкционное давление, артели необходимо увеличение поддержки от властей ЯНАО.

Прежняя грантовая поддержка возымела эффект — за два последних года количество выпускаемой продукции увеличилось. Фрикадельки, тефтели, щука, язь — ширится ассортимент консервов. В планах руководства артели — запустить новые линии по производству рыбных пельменей и икры.

Приобретённая на средства окружного гранта в 15 млн рублей консервная линия не просто закатывает банку, а делает это под вакуумом. Оборудование для ямальской артели «Орион» по специальному заказу изготовил ростовский завод. На старом оборудовании приходилось всё делать вручную.

Новая консервная линия Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Раньше мы каждую баночку брали, крышку отдельно клали в закатку, и она закатывалась. А теперь труда как такового ручного нет. Только укладка — и все. Остальное все автоматизированное», — поясняет мастер консервного цеха Михаил Гнездилов.

Председатель рыболовецкой артели «Орион» Олег Мамеев отметил, что консервный цех лишь набирает обороты и загружен на 50%. Есть возможность выпускать больше консервов из ямальской рыбы. Уже сейчас здесь готовятся к летней путине. Для начала проводят ревизию холодильного оборудования, чтобы при максимальных уловах было где хранить сырье.